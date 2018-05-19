Çanakkale'de Athena rüzgarı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda sahne alan Athena Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı. Çanakkale Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 19 Mayıs konserinde Athena rüzgarı esti. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde Athena grubu sahneye 'Kafama Göre' şarkısıyla çıktı. Çanakkalelilerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan Athena grubunun şarkılarına hayranları da eşlik etti. Athena birbirinden güzel parçalar ile Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.



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