Çanakkale’de barda cinayet

Çanakkale’de bir barda güvenlik görevlisi öldürüldü.
Olay dün gece saat 03.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı’ndaki bir barda meydana geldi. E.Ş (24), arkadaşlarıyla birlikte bara eğlenmeye geldi. Barda bir müddet eğlendikten sonra dışarı çıkan E.Ş, bilinmeyen bir sebeple birileriyle tartıştı. Daha sonra otomobilindeki silahını alan E.Ş, barın giriş kapısında karşılaştığı güvenlik görevlisi Levent Bayırlı’yı (38) sağ ayağına iki, sol ayağına iki ve sırtına bir el ateş ederek vurdu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Bayırlı, olay yerine çağrılan ambulansla ÇOMÜ Kepez Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Levent Bayırlı, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
E.Ş. polis tarafından gözaltına alındı. Cinaytel alakalı tahkikat sürüyor.
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