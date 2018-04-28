HABER

Çanakkale'de bir haftada 312 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.04.2018 16:54 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de son bir haftada, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen toplam 312 kaçak göçmen yakalandı, 10 organizatör de gözaltına alındı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de son bir haftada, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen toplam 312 kaçak göçmen yakalandı, 10 organizatör de gözaltına alındı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık'ta son bir hafta içinde düzenledikleri operasyonlarda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen Afganistan ve Suriye uyruklu toplam 312 kaçak göçmeni yakaladı. Operasyonlarda 10 organizatör de gözaltına alındı. Operasyonlarda, 4 şişme bot, 3 bot motoru ve 6 araç ele geçirildi. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatörlerin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!
AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!
CHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifiCHP'den Saadet Partisi'ne 20 vekil teklifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal kovuldu mu?

Fatih Portakal kovuldu mu?

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Rize'de piknik dönüşü korkunç kaza! Kamyonet kasasındaki çocuklar etrafa saçıldı!

Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı

Eşinin oğlunu da alıp ablasıyla kaçtığını söylemişti! Türkiye'nin aradığı o ismi Esra Erol ortaya çıkardı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Konya'da feci kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da emniyet müdürlüğü binasının fotoğrafını çeken Suriyeli gözaltına alındı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

Adana'da 'bu nasıl vicdan' dedirten olay: Anne 5 yaşındaki engelli kızını bakıcıya bırakıp bir daha sormadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.