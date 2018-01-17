HABER

Çanakkale'de çatı katından düşen iş adamı öldü

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 17:33 | Son Güncelleme 2 saat önce

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de restoran işletmecisi Ali Rıza Gürbüz (40), iddiaya göre, tadilat yaptırdığı dubleks dairesinin çatı katından balkona geçmek isterken dengesini yitirip, beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi, eski Vali Konağı karşısında, 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dubleks dairede meydana geldi. Dubleks dairesine tadilat yaptıran restoran işletmecisi Ali Rıza Gürbüz, çalışmalar sırasında çatı katından balkona geçmek istedi. Balkona geçerken tutunduğu borudan eli kayınca dengesini yitiren Gürbüz, apartmanın önündeki beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gürbüz için çevredekiler 112 Acil'e haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gürbüz'e uzun süre kalp masajı yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Rıza Gürbüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

'58 yerinden bıçaklarım' tehdidi yüzünden 1000 kilometre kaçtı

'58 yerinden bıçaklarım' tehdidi yüzünden 1000 kilometre kaçtı

Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.