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Çanakkale'de çatı katından düşen işadamı öldü

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 14:22 | Son Güncelleme 1 dakika sonra

Çanakkale'de restoran işletmecisi Ali Rıza Gürbüz (40), iddiaya göre, tadilat yaptırdığı dubleks dairesinin çatı katından balkona geçmek isterken dengesini yitirip, beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Çanakkale'de çatı katından düşen işadamı öldü

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi, eski Vali Konağı karşısında, 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dubleks dairede meydana geldi. Dubleks dairesine tadilat yaptıran restoran işletmecisi Ali Rıza Gürbüz, çalışmalar sırasında çatı katından balkona geçmek istedi.

Balkona geçerken tutunduğu borudan eli kayınca dengesini yitiren Gürbüz, apartmanın önündeki beton zemine düştü. Ağır yaralanan Gürbüz için çevredekiler 112 Acil'e haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Gürbüz'e uzun süre kalp masajı yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ali Rıza Gürbüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale çatı Ali Rıza Gürbüz

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ÇALMIŞTIRR...KESİNNN..BETER OLUNN.!!..
@nermin_1991 ya sen ne kötü kalplı insansın,gençecik bir insan ölmüş.allah senin gibilerden korusun
malda yalan mülkde yalan , gel birazda sen oyalan..
Allah rahmet eylesin ailesine sabırlar diliyorum...
Ölüm bize çok yakın ve sonrasına hazırlanmak lazım. Sözüm ianananlar için geçerli.
kadere iman
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