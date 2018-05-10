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Çanakkale'de denizde ve karada 99 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

İpek YAVAŞ- Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale)- ÇANAKKALE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen bir kısmı denizde, bir kısmı karada toplam 99 kaçak göçmen yakalandı.

İpek YAVAŞ- Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale)- ÇANAKKALE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçiş yapmak isteyen bir kısmı denizde, bir kısmı karada toplam 99 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık ilçesinde bir ihbarı değerlendiren ilçe jandarma komutanlığı ekipleri Bademli köyü Acıdere mevkisi sahiline operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 42 kaçak yakalandı. Kaçışı organize ettiği ididasıyla da 1 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Edremit Körfezinde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik ekipleri ise, Mıhlı mevkisi açıklarında lastik bir bot tespit etti. Midilli Adası yönüne seyir halindeki bota düzenlenen operasyonda da Suriye uyruklu 57 kaçak yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada yiyecek ve giyecek verildi.

Bir kısmı karada, bir kısmı denizde yakalanan toplam 99 kaçak jandarma ve Sahil Güvenlik Karakolu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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