Çanakkale’de dilenci operasyonu

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de zabıta ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilencilik yaparken yakalanan bir kadına 124 TL idari para cezası kesildi.
Çanakkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bugün kentte dilencilere yönelik operasyon yaptı. Barbaros Mahallesi Tatarlar Camisi önünde dilencilik yapan Melek Göçer (47) yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülen kadının üst aramasında 210 TL çıktı. Kabahat Kanunu'na göre, dilencilik yapmaktan 124 TL idari para cezası kesilen Melek Göçer, serbest bırakıldı.
Dilencinin üstünde ele geçirilen 210 TL ise kamu mülkiyetine geçecek.
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