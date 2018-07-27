HABER

Çanakkale'de, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 15:12 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE'de, 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında yeni nesil sanatçılar tarafından oluşturulan 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldı.

Çanakkale'de, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında yeni nesil sanatçılar tarafından oluşturulan 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldı.
Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20'nci yıldönümü dolayısıyla 2018, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'Troya Yılı' ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı'nın da destekleri ile '2018 Troya Yılı' boyunca Çanakkale, uluslararası işbirliklerinin yanı sıra, kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri ile dünyanın buluştuğu bir merkez olmaya devam ediyor.
Etkinlikler kapsamında, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Belediyesi ve Kale Grubu’nun katkılarıyla Piri Reis Müzesi'nde açıldı.
Açılışa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Troya Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından gelen misafirler sergiyi gezdi.
'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi 27 Ağustos tarihine kadar açık olacak. Ayrıca sergi, 19 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında ise İstanbul’da, Arkeoloji Müzesi'ne bağlı Darphane-i Amire'de sanatseverlerle buluşacak.
Serginin küratörü Derya Yücel yaptığı açıklamada, "Yüzyıllardır, nice arkeolog, bilim insanı, sanatçı, şair ve yazara 'düşler' kurduran efsane kent Troya’yı özgün kılan, savaş, güç, medeniyet destanı ile mücadele, hayal gücü ve ilham kültürünün bir bileşimi olmasıdır. Bu ilhama kulak veren yeni nesil sanatçılar, kadim efsaneleri güncel ve disiplinlerarası anlatım pratikleriyle yeniden yorumlayarak nesilleri birbirine bağlayacaklar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale'de, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldıÇanakkale'de, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldıÇanakkale'de, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldıÇanakkale'de, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldı

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Şemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldıŞemsiye ile gelip, engelli rampasını çaldı
Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan genç kız tutuklandıTartıştığı arkadaşını bıçaklayan genç kız tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

Fuhuştan yakalanan ‘Damat adayı’ Birkan Key'in ablası öldürüldü

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

İlginizi Çekebilir

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

'Do the shiggy' tehlikesi büyüyor! Dans eden genç kız canından oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Samsun'un İlkadım ilçesinde 'yok artık' dedirten olay! 2 lira için değer miydi?

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Kars'ta büyük vahşet! Başına poşet geçirdikleri eşekleri müzik eşliğinde sopayla bayıltana kadar dövdüler

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan Evrim'in anne ve babası tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Yunanistan'da bir kötü haber daha! Birbirlerine sarılarak öldüler

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Zonguldak'ta akılalmaz kaza! Genç avukat takla atan otomobilinden savrulup balkon saçağına uçtu

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Kastamonu'da iğrenç olay! Alkollü geldi, 7 yaşındaki yeğenlerine cehennemi yaşattı

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

Dehşete düşüren açıklama! 'İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.