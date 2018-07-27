Çanakkale'de, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, 2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında yeni nesil sanatçılar tarafından oluşturulan 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi açıldı.

Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20'nci yıldönümü dolayısıyla 2018, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 'Troya Yılı' ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı'nın da destekleri ile '2018 Troya Yılı' boyunca Çanakkale, uluslararası işbirliklerinin yanı sıra, kültür, sanat, bilim ve spor etkinlikleri ile dünyanın buluştuğu bir merkez olmaya devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında, 'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Belediyesi ve Kale Grubu’nun katkılarıyla Piri Reis Müzesi'nde açıldı.

Açılışa, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Troya Kazı Alanı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından gelen misafirler sergiyi gezdi.

'Düşler Ülkesi: Troya' sergisi 27 Ağustos tarihine kadar açık olacak. Ayrıca sergi, 19 Eylül- 19 Ekim tarihleri arasında ise İstanbul’da, Arkeoloji Müzesi'ne bağlı Darphane-i Amire'de sanatseverlerle buluşacak.

Serginin küratörü Derya Yücel yaptığı açıklamada, "Yüzyıllardır, nice arkeolog, bilim insanı, sanatçı, şair ve yazara 'düşler' kurduran efsane kent Troya’yı özgün kılan, savaş, güç, medeniyet destanı ile mücadele, hayal gücü ve ilham kültürünün bir bileşimi olmasıdır. Bu ilhama kulak veren yeni nesil sanatçılar, kadim efsaneleri güncel ve disiplinlerarası anlatım pratikleriyle yeniden yorumlayarak nesilleri birbirine bağlayacaklar" dedi.