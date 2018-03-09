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Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2018 11:42 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile süt kamyonetinin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 3’ü ağır olmak üzere 9 kişi ise yaralandı.Facia gibi kaza sabah saat 08.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Bademli Köyü ile Kocaköy köyleri arasında meydana geldi.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs ile süt kamyonetinin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 3’ü ağır olmak üzere 9 kişi ise yaralandı.
Facia gibi kaza sabah saat 08.00 sıralarında Ayvacık ilçesine bağlı Bademli Köyü ile Kocaköy köyleri arasında meydana geldi. Gülpınar köyünden aldığı inşaat işçilerini Ayvacık ilçesine çalışmaya götüren Abdurrahman Aydın (35) idaresindeki 17 PH 395 plakalı minibüs ile Selahattin Demir idaresindeki 35 KZ 233 plakalı süt kamyoneti kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza sonrası iki araçta hasar meydana geldi.
Kazada işçilerden Afgan uyruklu 33 yaşındaki Muhammet Atıf ölürken, her iki aracın sürücüleri Abdurrahman Aydın ve Selahattin Demir ile minibüsteki işçilerden Yakup Hakan, minibüsteki diğer işçiler Tuncay Hakan, Abdullah Hakan, Mustafa Hakan, Semavi Hakan, İhsan Aydın ve Mazlum Aydın çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağırılan sağlık ekiplerince Ayvacık ve Ezine hastanelerine sevk edildi. Durumu ağır bir yaralı ise Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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