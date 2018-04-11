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Çanakkale’de FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

Çanakkale’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 13 personeli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen biri binbaşı, 6’sı yüzbaşı, 2’si üsteğmen ve biri teğmen 20 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 13 personeli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen biri binbaşı, 6’sı yüzbaşı, 2’si üsteğmen ve biri teğmen 20 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeline ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 7 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Zanlılar, Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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