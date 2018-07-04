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Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 09:37 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'de, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. Firari 6 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem yapılanması'nın ortaya çıkarılmasına ve ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle yapılan 'ardışık arama'ların tespitine yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan, 23'ü muvazzaf 26 askerin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınırken, firari 6 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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