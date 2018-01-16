Çanakkale'de film gibi dolandırıcılık girişimi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de borçları nedeniyle icra gelen otomobilini parçalatıp, söktüğü plakayı kiraladığı aynı marka, model ve renkteki otomobile takan, ardından da 'Aracım çalındı' diyerek kaskodan para almaya çalışan T.K. (39) ve ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de yaşayan T.K., 6 ay önce banka kredisi ile İstanbul'da S.T.'ye ait 34 GF 8511 plakalı otomobili satın aldı. İlerleyen süreçte banka kredisi ile borçlarını ödemekte güçlük çeken T.K.'nin otomobiline 4 yerden icra geldi. Bunun üzerine otomobilin önceki sahibi S.T ile irtibata geçen T.K., "Kaskodan otomobilin parasını nasıl alabilirim?" diye sordu. S.T., T.K.'ye "Kendi otomobilin bana getir. Ben parçalarım. Parasını sana veririm. Senin otomobiline benzer aynı model, aynı renk araç bul ve kirala. Kiraladığın otomobile, kendi otomobilinin plakalarını tak. Sonra da o otomobile çalındı süsü ver. Bu sayede kaskodan parçalattığın otomobilin parasını alabilirsin' dedi.

PLANI UYGULADI

Bunun üzerine harekete geçen T.K., geçen 12 Ocak'ta kendisine ait 34 GF 8511 plakalı otomobile benzer aynı model aynı marka otomobili İzmir'de buldu. Kiraladığı 34 JZ 1451 plakalı otomobille Çanakkale'ye dönen T.K., 13 Ocak'ta kendisine ait 34 GF 8511 plakalı otomobili parçalatmak üzere İstanbul'a götürüp, eski sahibi S.T'ye bıraktı. S.T., otomobili parçalatıp, parçaların satışından elde edilen parayı ve otomobilin plakalarını T.K'ye verdi. Çanakkale'ye dönen T.K., kendisine ait parçalanan otomobilin plakalarını İzmir'den kiraladığı aynı marka, model ve renkteki otomobile takıp, birkaç gün kentte dolaştı.