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Çanakkale’de fuhuş operasyonu! Kadınları köye getirip...

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 11:59 | Son Güncelleme 4 saat önce

Çanakkale’nin Gökçeada İlçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yabancı uyruklu kadınları İstanbul'dan Çanakkale'nin Gökçeada İlçe merkezi ve köylerine getirerek fuhuş yaptıran suç örgütüne karşı 12 farklı adrese operasyon düzenlemiş, operasyonda 9 şüpheli şahıs gözaltına almıştı. Evlerde yapılan aramalarda da 7 adet cep telefonu, 8 bin 650 TL para ele geçirilmişti.

Yakalanan şahıslardan 1 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilmişti. 8 şüpheli ise jandarmada ki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli şahsın da arama çalışmaları devam ediyor.

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fuhuş Çanakkale

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
bu iş resmiyete dökülmeli, hayat kadınlarının sağlıkları 3 ayda bir kontrol edilmeli. yoksa nasıl rahatlayacak bu vatandaş
.HİZMETİ VATANDAŞIN AYAĞINA GÖTÜRMÜŞLER..
Gökçeadalılar adanızın güzelliğine sahip çıkın betonlaşmaya izin vermeyin her sene ziyaret ettiğim ada inşaat şantiyesine evrilmeye başlamış. Mevcut imar planlarındaki 1+0 ve 1+1 tipi daire yapılaşması devam ettiği sürece bu haberleri çok duyacaksınız.
adna samsun düşmanı yorumcular,kahrolmuştur şimdi bu olayın başka şehirde gecmesinden.sucun suclunun,dili,dini,ırkı,şehirlisi olmaz.suclu sucludur
Kadın kafayı yemiş siz burda siyaset yapın ayıptır sizinde başınıza gelir
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