HABER

Çanakkale'de göçmen kaçaklığına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 14:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de dün yakalanan 32 Afgan göçmenin kaçışını organize eden M.Y. ve M.Ş.B., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de bir ihbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul yönünden gelen minibüsü feribot iskelesinde durdurdu. Minibüste 20'si çocuk, 5'i kadın, 32 Afgan kaçak olduğu belirlendi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları ileri sürülen M.Y. ve M.Ş.B. de gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Y. ve M.Ş.B., çıkarıldıkları mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Sevgilisi ile kaçan 50 yaşındaki kadın, kocasının yaklaşmasını çaresizlikle izledi

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İstanbul'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Canan Karatay'ı canlı yayında şok! Herkesin merak ettiği şeyi sordu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazinedar'a telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hazinedar'a telefon

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'daki Urfa Kalesi'nde fotoğraf çekmek isterken metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Fatih Terim, Patrice Evra'ya onay verdi

Fatih Terim, Patrice Evra'ya onay verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘Titancı Kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

‘Titancı Kenan’dan şaşkına çeviren Bitcoin tavsiyesi

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

4 kişiyi öldürdü, jandarmayı aradı: Birini daha öldürdüm... Gelin teslim olacağım!

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Namaza gelenler ne yapacağını şaşırdı! Camideki poşetin içinden vahşet çıktı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

Avcılar'da yangın! E-5'i duman kapladı

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

AK Partili Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e saldırı

Yılbaşında kocasını tarım ilacıyla zehirledi

Yılbaşında kocasını tarım ilacıyla zehirledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.