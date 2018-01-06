Çanakkale'de göçmen kaçaklığına 2 tutuklama

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de dün yakalanan 32 Afgan göçmenin kaçışını organize eden M.Y. ve M.Ş.B., sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Çanakkale'de bir ihbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul yönünden gelen minibüsü feribot iskelesinde durdurdu. Minibüste 20'si çocuk, 5'i kadın, 32 Afgan kaçak olduğu belirlendi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptıkları ileri sürülen M.Y. ve M.Ş.B. de gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen M.Y. ve M.Ş.B., çıkarıldıkları mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.
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