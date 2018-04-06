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Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

Çanakkale’de inşaat malzemeleri çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde bir eve düzenledikleri operasyonda 2 otomobil ile 1 kamyonetten inşaat malzemeleri ile 1 otomobil, 1 kamyonet aküsü ve 1 motosiklet çalan N.Ç’yi (29) gözaltına aldı.Kent merkezindeki farklı noktalarda bir hafta boyunca hırsızlık yaptığı MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları tarafından tespit edilen N.Ç.’nin 17 TE 758 plakalı otomobilden 30 bin TL değerinde inşaat malzemesi, 17 GK 643 plakaları otomobilden bin TL değerinde 1 adet akü, 17 SL 693 plakalı kamyonetten 2 bin TL değerinde 1 akü ve 4 bin TL değerinde 17 UV 639 plakalı motosikleti çaldığı tespit edildi.Polis ekiplerinin sıkı takibi sonrası evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan N.Ç.’nin ikametinde yapılan aramada, inşaat malzemeleri ile eve yakın bir ara sokakta çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Çanakkale’de inşaat malzemeleri çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde bir eve düzenledikleri operasyonda 2 otomobil ile 1 kamyonetten inşaat malzemeleri ile 1 otomobil, 1 kamyonet aküsü ve 1 motosiklet çalan N.Ç’yi (29) gözaltına aldı.
Kent merkezindeki farklı noktalarda bir hafta boyunca hırsızlık yaptığı MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları tarafından tespit edilen N.Ç.’nin 17 TE 758 plakalı otomobilden 30 bin TL değerinde inşaat malzemesi, 17 GK 643 plakaları otomobilden bin TL değerinde 1 adet akü, 17 SL 693 plakalı kamyonetten 2 bin TL değerinde 1 akü ve 4 bin TL değerinde 17 UV 639 plakalı motosikleti çaldığı tespit edildi.
Polis ekiplerinin sıkı takibi sonrası evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan N.Ç.’nin ikametinde yapılan aramada, inşaat malzemeleri ile eve yakın bir ara sokakta çalıntı motosiklet ele geçirildi. Hırsızlık zanlısı N.Ç’nin otomobil ve kamyonetten çaldığı 3 bin TL değerindeki iki aküyü ise sattığı öğrenildi. İfadesi alınmak üzere Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne götürülen N.Ç., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı

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Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı

Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı
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Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı

Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı
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Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı

Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı
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Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı

Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı
5 / 6

Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı

Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı
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Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı

Çanakkale’de hırsızlık zanlısı yakalandı
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