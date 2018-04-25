HABER

Çanakkale’de iki araç çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 14:27 | Son Güncelleme

Çanakkale’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dün gece saat 23.00 sularında ilçe merkezinden Ezine istikametine giderken ters yöne dönmeye çalışan Yılmaz Kundakçıoğlu yönetimindeki 10 V 1890 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne gitmekte olan Feyzullah Özçelik yönetimindeki 17 TD 404 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Çanakkale’de iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Çanakkale’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dün gece saat 23.00 sularında ilçe merkezinden Ezine istikametine giderken ters yöne dönmeye çalışan Yılmaz Kundakçıoğlu yönetimindeki 10 V 1890 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne gitmekte olan Feyzullah Özçelik yönetimindeki 17 TD 404 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, otobüs durağına çarptı ve alev almaya başladı.
Otomobil sürücüsü Özçelik başından hafif şekilde yaralandı. Kaza anında otomobilde bulan diğer kişiler kazadan yara almadan kurtuldu. Alev alan otomobil itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale’de iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Çanakkale’de iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Çanakkale’de iki araç çarpıştı: 1 yaralı

24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanlığı adayları için flaş çağrı24 Haziran seçiminde cumhurbaşkanlığı adayları için flaş çağrı
Trendeki oral seks karakolda bittiTrendeki oral seks karakolda bitti
İstanbul'da trafiği kilitleyen kazaİstanbul'da trafiği kilitleyen kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.