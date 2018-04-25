Çanakkale’de iki araç çarpıştı: 1 yaralı

Çanakkale’de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dün gece saat 23.00 sularında ilçe merkezinden Ezine istikametine giderken ters yöne dönmeye çalışan Yılmaz Kundakçıoğlu yönetimindeki 10 V 1890 plakalı hafif ticari araç ile aynı yöne gitmekte olan Feyzullah Özçelik yönetimindeki 17 TD 404 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, otobüs durağına çarptı ve alev almaya başladı.
Otomobil sürücüsü Özçelik başından hafif şekilde yaralandı. Kaza anında otomobilde bulan diğer kişiler kazadan yara almadan kurtuldu. Alev alan otomobil itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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