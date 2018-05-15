HABER

Çanakkale’de kaçakları taşıyan tekne battı: 7 ölü, 13 kişi kurtarıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 08:53 | Son Güncelleme

ÖLENLER AFGANLI Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında alabora olan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 3'ü çocuk 7 kişinin de Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi.

ÖLENLER AFGANLI Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında alabora olan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 3'ü çocuk 7 kişinin de Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. Kurtarılan 13 kişiden 1'inin İranlı, diğerlerinin de Afganlı olduğu belirlenirken, teknede başka kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Ancak, sahil güvenlik ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarını gün ağarıncaya kadar sürdüeceği kaydedildi. Tekne faciasında yaşamını yitirenlerin cenazeleri Ayvacık Devlet Hastanesi morguna konulurken, kurtarılan 13 kişi de yine aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!
Karamollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdiKaramollaoğlu 'uyarıyorum' dedi tarih verdi
İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdıİsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Taksici aracında yüklü miktarda para buldu 4 saat sahibini aradı

Taksici aracında yüklü miktarda para buldu 4 saat sahibini aradı

Otelde yangın paniği: 10 kişi dumandan etkilendi

Otelde yangın paniği: 10 kişi dumandan etkilendi

Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.