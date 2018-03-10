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Çanakkale’de kaza: 1 ağır, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Çanakkale’de kaza: 1 ağır, 2 yaralı

Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Çanakkale-Çan karayolu Etili köyü sapağında meydana geldi. İlçeye bağlı Bahadırlı köyüne seyir halinde olan Üzeyir Dalmış (75) yönetimindeki 17 TJ 901 plakalı otomobil, Etili köyü sapağında Ramazan Yılmaz’ın (20) kullandığı 10 LH 189 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Üzeyir Dalmış ağır yaralandı. diğer otomobil sürücüsü Yılmaz ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen Jandarma’ya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ramazan Yılmaz Çan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Üzeyir Dalmış ise Edremit Körfez Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Çanakkale’de kaza: 1 ağır, 2 yaralıÇanakkale’de kaza: 1 ağır, 2 yaralıÇanakkale’de kaza: 1 ağır, 2 yaralıÇanakkale’de kaza: 1 ağır, 2 yaralı

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