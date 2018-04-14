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Çanakkale’de kaza: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi istikametinden Ezine ilçesi istikametine giden minibüs ile motosikletin, ilçe çıkışında çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Bayramiç-Ezine karayolunda, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çanakkale’de kaza: 1 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi istikametinden Ezine ilçesi istikametine giden minibüs ile motosikletin, ilçe çıkışında çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Bayramiç-Ezine karayolunda, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bayramiç’ten Ezine istikametine giden Yunus Aksak idaresindeki 17 TH 173 plakalı minibüs ile aynı istikamete giden Hasan Özkaya (40) idaresindeki 17 TG 551 plakalı minibüs çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Özkaya, çarpışma sonrası dengesini kaybederek yola düştü. Kazada hafif yaralanan Özkaya, olay yerine gelen ambulans ile Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı Özkaya’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çanakkale’de kaza: 1 yaralı

Çanakkale’de kaza: 1 yaralı

Çanakkale’de kaza: 1 yaralı

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