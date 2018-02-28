Çanakkale’de köprü çöktü

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kuvvetli yağış sonrasında Kestanbol Köprüsü çöktü. Çökme meydana gelen köprüden dolayı Ezine’nin bazı köylerine ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Çanakkale’nin Ezine ilçesinde etkili oldu. Yağan yağmur sonrasında dere yataklarının taşmasından dolayı Ezine’nin Körüktaşı köyünde bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağışın meydana geldiği ilçede Ezine ile Tavaklı köyü arasındaki yolda bulunan Kestanbol Köprüsü’nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Çökme yaşanan köprüyü tutan beton ayaklarda da kırılmalar yaşandı. Jandarma ve karayolları ekipleri çöken köprüden dolayı Ezine-Tavaklı yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı.
Karayolları ekipleri çöken köprü dolayısıyla bölgede farklı bir yol kullanılması için çalışma başlattı. Körüktaşı köyü muhtarı Bahadır Gönüllü ise Tavaklı yolu üzerindeki köprünün çökmesinden dolayı köyünün bazı köylerle olan ulaşımının kapandığını söyledi.
Katerina'nın katilinden korkunç ifadeler: Ağzını burnunu kapatarak boğdum!
2018 – YKS kılavuzu yayımlandı! Başvuru tarihleri ile sınav bilgileri açıklandı!
AK Parti kongresinde liste kavgası! Polis müdahale etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan film şirketine ihtarname
Bu avukat bir başka! Giydiğini bir daha giymiyor, eğlence mekanlarından hiç çıkmıyor
Alkol şişede durduğu gibi durmadı! Damadın babası düğün gününde gelini...
Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru
Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
Başbakan Yıldırım: 28 Şubat'ın Türkiye'ye maliyeti 390 milyar dolar
Yağmurda kızını şemsiye olarak kullandı
Kuzey Kore lideriyle ilgili müthiş iddia! Brezilya pasaportu varmış
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum