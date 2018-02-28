Çanakkale’de köprü çöktü

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde kuvvetli yağış sonrasında Kestanbol Köprüsü çöktü. Çökme meydana gelen köprüden dolayı Ezine’nin bazı köylerine ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Çanakkale’nin Ezine ilçesinde etkili oldu. Yağan yağmur sonrasında dere yataklarının taşmasından dolayı Ezine’nin Körüktaşı köyünde bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağışın meydana geldiği ilçede Ezine ile Tavaklı köyü arasındaki yolda bulunan Kestanbol Köprüsü’nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Çökme yaşanan köprüyü tutan beton ayaklarda da kırılmalar yaşandı. Jandarma ve karayolları ekipleri çöken köprüden dolayı Ezine-Tavaklı yolunu çift yönlü ulaşıma kapattı.

Karayolları ekipleri çöken köprü dolayısıyla bölgede farklı bir yol kullanılması için çalışma başlattı. Körüktaşı köyü muhtarı Bahadır Gönüllü ise Tavaklı yolu üzerindeki köprünün çökmesinden dolayı köyünün bazı köylerle olan ulaşımının kapandığını söyledi.