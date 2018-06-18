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Çanakkale'de lastik botta 45 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 15:42 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik botma geçmek isteyen 45 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yakalandı.

Çanakkale'de lastik botta 45 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)-ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik botma geçmek isteyen 45 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yakalandı.
Ayvacık ilçesinde Müsellim Boğazında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, sabah saat 07.00 sıralarında Burunucu mevkiinde denizden 2 mil açıkta bir grup kaçak göçmenin lastik bot ile Midilli Adası istikametine gittiğini tespit etti. 'TCSG 28' bot komutanlığınca düzenlenen operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Suriye, Togo Cumhuriyeti, Nijerya ve Mali uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada giyecek ve yiyecek verildi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale'de lastik botta 45 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik botta 45 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik botta 45 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'de lastik botta 45 kaçak göçmen yakalandı

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