Çanakkale'de lastik botta 47 kaçak göçmen yakalandı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmek isteyen 47 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvacık ilçesi, Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 07.00 sıralarında Kadırga Burnu 2 mil açıklarında bir grup kaçağın lastik bot ile Midilli istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG 6 Bot Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Eritre, Suriye ve Nepal uyruklu 47 kaçak yakalandı. Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara burada eşofman, ayakkabı, temizlik malzemeleri ve yiyecek verildi.
Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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