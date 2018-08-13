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Çanakkale'de orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.08.2018 18:02 | Son Güncelleme

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA-ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınlarında zirai alanda henüz nedeni belli olmayan bir şekilde çıkan yangın şiddetli rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale'de orman yangını (1)

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA-ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınlarında zirai alanda henüz nedeni belli olmayan bir şekilde çıkan yangın şiddetli rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 1 amfibik uçak ve 24 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

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