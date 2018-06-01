Çanakkale'de orman yangını (2)

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale’nin Ezine ilçesi Kızılçeşme mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı.
Yangına havadan 1 amfibi uçak, 3 helikopter, karadan ise 25 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, yanan orman ve zirai alanın büyüklüğü ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nasuhi Güngör'ün Yenilikçi Hareket kitabı hakkında ilk kez konuştu!
Haziran ayında sürpriz! 20 dakikada beyaza bürüdü
4 erkek barda sızan kadını eve götürdü! Sonrası korkunç
Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili haberi kurmaca çıktı
'Bu halde MR'a giremezsin' dediler, hırs yaptı 160 kilodan 92 kiloya düştü
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu
Prens Harry ve Meghan Markle o jesti kabul etmedi!
Recep Akdağ: Muharrem İnce çok ayıp ediyor
CHP'li Barış Yarkadaş'ın babaannesi hayatını kaybetti! Ecevit'e 'Karaoğlan' lakabını vermişti
Teyzesini boğazını keserek öldürüp, suçu Suriyelilere atmaya çalışmış
Okuyucu Yorumları 0 yorum