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Çanakkale'de orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2018 19:36 | Son Güncelleme

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale’nin Ezine ilçesi Kızılçeşme mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı.

YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale’nin Ezine ilçesi Kızılçeşme mevkiinde saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı.
Yangına havadan 1 amfibi uçak, 3 helikopter, karadan ise 25 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, yanan orman ve zirai alanın büyüklüğü ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)

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