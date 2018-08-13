Çanakkale'de orman yangını (3)

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA-ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınlarında zirai alanda henüz nedeni belli olmayan bir şekilde çıkan yangın şiddetli rüzgarında etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 1 amfibik uçak ve 24 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda orman işçisi müdahale ediyor.

