Çanakkale'de orman yangını (4) 

Erol GÜNGÖRDÜ- Mehmet ANDAÇ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesi Dalyan köyünde zirai alanda başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin havadan ve karadan 4 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü.
Ezine ilçesi Dalyan köyünde bugün saat 16.00 sıralarında zirai alanda yangın başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın büyüdü. Olay yerine sevk edilen 1 amfibik uçak, 4 helikopter, 4 dozer, 30'a yakın arazöz ve söndürme aracı ile 200'e yakın orman işçisi, yangına müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Yangın sırasında 150 arıkovanı da telef oldu.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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