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Çanakkale'de parkta erkek cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2018 17:48 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de bir partaki bankın altında erkek cesedi bulundu.

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de bir partaki bankın altında erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin Hasan İş olduğu belirlendi. Bugün saat 16.30 sıralarında Kayserili Ahmetpaşa Caddesi üzerinde gezen vatandaşlar, parktaki bir bankın altında hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. Durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Ceset üzerinde yapılan incelemede ölen kişinin Hasan İş olduğu tespit edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının yaptığı incelemenin ardından Hasan İş'in cesedi Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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