HABER

Çanakkale’de sebze halinde büyük yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 04:30 | Son Güncelleme

Çanakkale’de bugün sabaha karşı Sebze ve Meyve Toptancı Halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çanakkale’de sebze halinde büyük yangın

Çanakkale’de bugün sabaha karşı Sebze ve Meyve Toptancı Halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek birçok iş yerini sardı.

Sabaha karşı 03.45 sularında Sebze ve Meyve Toptancı Halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler kısa sürede büyüyerek birçok işletmeye sıçradı. Yangına Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra polis TOMA aracı müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, çevre ilçe ve kurumların yangın müdahale araçları olay yerine çağrılıyor.

Çanakkale’de sebze halinde büyük yangın

Çanakkale’de sebze halinde büyük yangın

Çanakkale’de sebze halinde büyük yangın

Çanakkale’de sebze halinde büyük yangın

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklamasıHulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması
Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'Seviye yerlerde! 'Sperm bankası da neymiş, ne inşaat işçileri var'
5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı

Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale Sebze ve Meyve Hali'nde büyük yangın

Çanakkale Sebze ve Meyve Hali'nde büyük yangın

Çanakkale’de sebze halinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’de sebze halinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Çocuğunu rehin alan baba zor ikna edildi

Çocuğunu rehin alan baba zor ikna edildi

Çiftlik Bank mağdurları, kamyonlarda tesise gelip hayvan almak istedi (3)

Çiftlik Bank mağdurları, kamyonlarda tesise gelip hayvan almak istedi (3)

İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim

İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim

Çiftlik Bank'ın Sakarya'daki tesislerinde arama yapıldı

Çiftlik Bank'ın Sakarya'daki tesislerinde arama yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.