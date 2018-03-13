Çanakkale’de sebze halinde büyük yangın

Çanakkale’de bugün sabaha karşı Sebze ve Meyve Toptancı Halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek birçok iş yerini sardı.
Sabaha karşı 03.45 sularında Sebze ve Meyve Toptancı Halinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen alevler kısa sürede büyüyerek birçok işletmeye sıçradı. Yangına Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra polis TOMA aracı müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, çevre ilçe ve kurumların yangın müdahale araçları olay yerine çağrılıyor.
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