Çanakkale’de sebze halinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’de sabaha karşı Sebze ve Meyve Toptancı Hali’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın saat 03.00 sıralarında çıktı. Rüzgarında etkisiyle Çanakkale Belediyesine ait Sebze ve Meyve Toptancı Hali’ndeki bütün dükkanları saran alevler, ardından da Sebze ve Meyve Hali’nin yanında bulunan BA-ROS Ambalaj Atık İşleme Tesisi’ne sıçradı. Polisin çevre güvenlik önlemi aldığı alandaki yangına ilk etapta Çanakkale Belediyesi ve Kepez Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri müdahale etti. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’nün TOMA aracı da söndürme çalışmalarına katıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.
Kuvvetli lodos rüzgarı nedeniyle kontrol altına alınmakta büyük güçlük çekilen yangın için ilçelerden takviye istendi.
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