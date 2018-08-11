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Çanakkale'de, 'Senfoni ile Müziğimiz' konseri

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 01:51 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 103'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Anadolu Hamidiye Tabyası'nda 'Senfoni ile Müziğimiz' konseri düzenlendi.

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'de, 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 103'üncü Yıldönümü kutlamaları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Anadolu Hamidiye Tabyası'nda 'Senfoni ile Müziğimiz' konseri düzenlendi.

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda düzenlenen 'Senfoni ile Müziğimiz' konserine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy ise yaptığı konuşmada, Türk Milletinin tarihine dikkat çekerek, "Bugün 103'üncü Anafartalar Zaferi'ni kutladık. Bu topraklarda atalarımız, cedlerimiz, milletimiz ulvi gayeler uğruna canı pahasına sahip çıkarak bir mücadele verdiler ve bizde o yüzden bugün buradayız ve hürüz. Tarihini tanımayan topluluklar, millet olamazlar. Bunu anlatmanın bir yolu da şimdi içinde bulunduğumuz kültür sanat faaliyetleri. Bizden çok daha küçük, geçmişi çok daha az milletler bildiğiniz gibi daha çok bu etkinlikleri kullanıyorlar. Son yıllarda biz de bu konuda büyük bir mesafe kat ettik. Şimdi yapmakta olduğumuz program 2 yıl önce bakanlığımız tarafından başlatılan ve bu yıl 8’incisini burada gerçekleştireceğimiz ‘Antik Şehirde Senfonik Türküler’ etkinliği. Bu vesile ile hem antik şehirlerimizi ülkemize ve tüm dünyaya tanıtmış oluyoruz hem de yeniden buraları hatırlamış oluyoruz" dedi.

Orkestra şefliğini Orhan Şallıel'in üstlendiği senfonide Haydar Haydar, Hey Onbeşli, Eledim Eledim Höllük Eledim, Yarim Senden Ayrılalı, Yar Yüreğim Yar, Ahirim Sensin, Hicaz Sirto ve Harmandalı Zeybeği, Yemen Türküsü, Bülbülüm Altın Kafeste, Ne Feryad Edersin Divane Bülbül, Edremit'in Gelini, Gönül Dağı ve Çanakkale İçinde Aynalı Çarşı eserleri, solistler Murat Irkılata, Zafer Albayrak, Nilgün Kızılcı ve Tuba Akyol tarafından seslendirildi.

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