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Çanakkale'de seyir halindeki kamyon alev topuna dönüştü

YAŞAM HABERLERİ | 13.01.2018 18:36 | Son Güncelleme 37 dakika önce

Erol GÜNGÖRDÜ/EZİNE (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde seyir halindeyken ön bölümü yanmaya başlayan kamyon kullanılamaz hale geldi. Sürücü Turgay Kaptan, araçtan yara almadan kurtuldu.

Olay, bugün saat 15.45 sıralarında Camikebir Mahallesi, Ali Saim Kaya Bulvarı'nda meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Turgay Kaptan yönetimindeki 17 DV 306 plakalı kamyon, aniden alev aldı. Sürücü Turgay Kaptan, motor kısmından dumanlar ve alevler yükselen kamyondan yara almadan dışarı çıkmayı başardı. Alev topuna dönen kamyonu gören çevredeki vatandalar endişe yaşadı.

Kamyonun sürücü bölümünü ve motor kısmını saran alevler, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahaesiyle söndürüldü. Ancak büyük hasar oluşan kamyon kullanılmaz hale geldi.

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