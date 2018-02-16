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Çanakkale'de sosyal medyadan terör propagandasına 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 18:58 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesaplarından 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde terör propagandası yapan 2 kişi tutuklandı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhinde sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptığı iddia edilen 7 kişiyi 14 Şubat'ta gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.Ç. ve A.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. E.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Gözaltındaki 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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