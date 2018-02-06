Çanakkale’de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

Çanakkale’de sosyal medyadan PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli şahsın yakalama çalışmaları ise devam ediyor.