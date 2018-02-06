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Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 20:10 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı.

Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, 5 şahsın sosyal medya hesaplarından, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiklerini tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla adreslerine operasyon düzenlenen 4 kişi Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

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Çanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltıÇanakkale'de terör örgütü propagandasına 4 gözaltı

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