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Çanakkale'de terör propagandasına 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 18:44 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Çanakkale'de terör propagandasına 4 tutuklama

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'de sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesinde dün, sosyal medyada PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 5 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler bugün tamamlanan işlemlerinin adliyeye sevk edildi. Şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, firari olan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

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Çanakkale'de terör propagandasına 4 tutuklamaÇanakkale'de terör propagandasına 4 tutuklama

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