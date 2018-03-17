Çanakkale'de TIR kafeye girdi: 8 kişi yaralandı

Onur ALP ARSLAN / ÇAN(Çanakkale), (DHA) ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülen süt yüklü TIR, iki araca çarptıktan sonra içerisinde müşterilerin bulunduğu bir kafeye girdi. Feci kazada, 8 kişi yaralandı. Çan ilçesi Tepeköy kavşağına geldiği sırada görgü tanıklarının ifadesine göre kırmızı ışık'ta geçiş yapan 33 AVB 21 plakalı süt yüklü TIR, yeşil ışıkta geçen 16 EFR 98 plakalı ticari araç ile 17 YG 309 plakalı özel otomobile çarptı. TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki kafeye girdi. Feci kazada kafe de bulunan 8 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde 112 Acil Sağlık Ambulansı sevk edildi. İtfaiye ekipleri de olası bir yangın ihtimaline karşı müdahalede bulundu. Yaralılar, TIR Şoförü Ertan Arıca (48) ile kafede bulunan Semiha Karadeniz(46), Kaan Karadeniz (22), Gülşah Yıldız(18), Nusret Açıkgöz (40), Adem Orta (29) Murat Demirci (26) ve Ogün Toy(46) Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Kaan Karadeniz buradaki müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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