Çanakkale'de TKEP/L operasyonu

Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinden kaçak olarak Yunanistan'a geçmek isteyen yasa dışı Türkiye Komünist Emek Partisi/ Leninist (TKEP/L) üyesi 4 kişi ve bunlarla iş birliği yapan 1 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 kişi, Gökçeada Adliyesi'ne sevk edildi.
TKEP/L üyesi 4 kişinin Gökçeada ilçesi üzerinden Yunanistan'a geçeceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzu Limanı bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si kadın, 4 kişi ve bunlarla iş birliği yapan 1 kişi gözaltına alındı. TKEP/L üyesi 4 kişinin üst ve çantalarındaki aramada 3 bin 220 euro, 2 bin 410 dolar, 5 bin 500 TL, 9 cep telefonu, 5 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 7 flaş bellek ile 2 modem ele geçirildi. Şüphelilerin TKEP/L'nin sözde 'üst düzey yöneticileri' olduğu ve birçok gasp, soygun, bombalama ile korsan gösteri eylemine katıldığı tespit edildi. S.C. ve Z.S. adlı kadın şüpheliler ile H.D. isimli erkek şüpheli hakkında, daha önce ömür boyu hapis cezası, S.K. adlı erkek şüpheli hakkında ise 10 yıl hapis cezası bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili firari 1 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.
FOTOĞRAFLI
Bahçeli talimat verdi! Kapatıldı
HDP'den flaş Abdullah Gül çıkışı: Ona da ihtiyacımız var
İzmir'de art arda korkutan patlama sesleri!
Meral Akşener'den bomba Fetullah Gülen açıklaması!
Canan Karatay ömrü uzatan besini açıkladı!
ABD ile vize krizi çözüldü! Büyükelçilik kısıtlamayı kaldırdı
Adana'da mide bulandıran görüntü!
Milletvekili Ilıcalı, paltosunu üşüyen asker babasına verdi
Ünlü isim kabına sığmadı!
Sevakin hamlesi Mısır medyasında yankı uyandırdı
Bu kez de o 'aşka' geldi
MEB, liseye geçiş sınavı örnek sorular yayımlandı! İşte sözel ve sayısal örnek testler
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum