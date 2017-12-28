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Çanakkale'de TKEP/L operasyonu

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 17:51 | Son Güncelleme 10 saat önce

Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinden kaçak olarak Yunanistan'a geçmek isteyen yasa dışı Türkiye Komünist Emek Partisi/ Leninist (TKEP/L) üyesi 4 kişi ve bunlarla iş birliği yapan 1 kişi yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 kişi, Gökçeada Adliyesi'ne sevk edildi.

TKEP/L üyesi 4 kişinin Gökçeada ilçesi üzerinden Yunanistan'a geçeceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuzu Limanı bölgesine operasyon düzenledi. Operasyonda, 2'si kadın, 4 kişi ve bunlarla iş birliği yapan 1 kişi gözaltına alındı. TKEP/L üyesi 4 kişinin üst ve çantalarındaki aramada 3 bin 220 euro, 2 bin 410 dolar, 5 bin 500 TL, 9 cep telefonu, 5 sim kart, 3 dizüstü bilgisayar, 2 tablet bilgisayar, 7 flaş bellek ile 2 modem ele geçirildi. Şüphelilerin TKEP/L'nin sözde 'üst düzey yöneticileri' olduğu ve birçok gasp, soygun, bombalama ile korsan gösteri eylemine katıldığı tespit edildi. S.C. ve Z.S. adlı kadın şüpheliler ile H.D. isimli erkek şüpheli hakkında, daha önce ömür boyu hapis cezası, S.K. adlı erkek şüpheli hakkında ise 10 yıl hapis cezası bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili firari 1 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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