HABER

Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 20:24 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralandı

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada, bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.
Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Ayvacık ilçesinin Edremit Caddesi, Assos Yol Kavşağı’nda meydana geldi. Behramkale Köyü istikametinden Çanakkale’ye gitmekte olan Ferit Özcan idaresindeki 17 SH 111 plakalı otomobil ile Hüsnü Erdem idaresindeki 22 RF 093 plakalı jeep, trafik ışıklarının bulunduğu Assos Kavşağı’nda çarpıştı. Hangi aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı henüz belirlenemeyen kazada, çarpışmanın etkisiyle kavşak çevresine sürüklenen araçlar, trafik ışıklarını da devirdi.
Kazada ağır şekilde yaralanan 22 RF 093 plakalı aracın sürücüsü 57 yaşındaki Hüsnü Erdem, olay yerine gelen ambulans ile sevk edildiği Ayvacık Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Ferit Özcan, eşi Ayşe Özcan çocukları Enes Özcan ile Elif Özcan yaralanarak, ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralandıÇanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralandıÇanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralandıÇanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralandı

Yunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleriYunanistan'da dikkat çeken Türkiye anketi: Savaş sesleri
Esad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdiEsad rejimi, YPG'nin kontrol ettiği bölgeleri ele geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul için çarpıcı sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Evde ders çalışırken yıldırım çarptı!

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Kadıköy'de araç eve girdi! Kahvaltı yapan karı-koca büyük şok yaşadı

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Arkalarından seslenip kurşun yağdırdı! Cinayet anı kamerada

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

Bill Gates: 6 ay içinde milyonlarca kişi ölebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.