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Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 17:06 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde hafriyat kamyonunun kasasına çarpan minibüsteki Zeynep Doğan (47) öldü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde hafriyat kamyonunun kasasına çarpan minibüsteki Zeynep Doğan (47) öldü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinden, Çanakkale yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HG 231 plakalı minibüs, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiindeki kavşaktan Şelale yoluna dönerken, Erkan Özen yönetimindeki 10 LL 472 plakalı hafriyat kamyonunun kasasına çarptı. Kazada, aynı aileden 7 kişinin bulunduğu minibüsteki Zeynep Doğan olay yerinde yaşamını yitirirken, 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, gelen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mıhlı sakinleri ise aynı kavşakta sayısız kaza olduğunu belirtip, sinyalizasyon sistemi kurulmasını istedi.

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Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıÇanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıÇanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıÇanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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