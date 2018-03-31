Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiinde Erkan Ö.’nün kullandığı 10 LL 472 plakalı hafriyat kamyonuna, Şelale yoluna döndüğü sırada yolu kapatması sonucu Edremit istikametinden gelip Çanakkale istikametine giden 35 HG 231 plakalı minibüs yandan çarptı. Kazada minibüste bulunan aynı aile 7 kişiden biri olan Zeynep Doğan (47) olay yerinde hayatını kaybederken,1’i ağır olmak üzere 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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