HABER

Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.03.2018 18:31 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiinde Erkan Ö.’nün kullandığı 10 LL 472 plakalı hafriyat kamyonuna, Şelale yoluna döndüğü sırada yolu kapatması sonucu Edremit istikametinden gelip Çanakkale istikametine giden 35 HG 231 plakalı minibüs yandan çarptı.

Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde hafriyat kamyonuna çarpan minibüste bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiinde Erkan Ö.’nün kullandığı 10 LL 472 plakalı hafriyat kamyonuna, Şelale yoluna döndüğü sırada yolu kapatması sonucu Edremit istikametinden gelip Çanakkale istikametine giden 35 HG 231 plakalı minibüs yandan çarptı. Kazada minibüste bulunan aynı aile 7 kişiden biri olan Zeynep Doğan (47) olay yerinde hayatını kaybederken,1’i ağır olmak üzere 4 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!Niye bırakmıyorsun Tosun araştırılsın!
Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyaliSon dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklamasıYunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

İstanbul'da korkunç olay! 4 tonluk makine işçinin üzerine devrildi

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Erkek arkadaşını tokatladı, herkes şaştı kaldı

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Polisten kaçak tavuk kesimhanesine operasyon

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

Yer: Adana! 17 yaşındaki genç yol kenarında ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.