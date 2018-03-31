Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde hafriyat kamyonunun kasasına çarpan minibüsteki Zeynep Doğan (47) öldü, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Balıkesir’in Edremit ilçesinden, Çanakkale yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 HG 231 plakalı minibüs, Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiindeki kavşaktan Şelale yoluna dönerken, Erkan Özen yönetimindeki 10 LL 472 plakalı hafriyat kamyonunun kasasına çarptı. Kazada, aynı aileden 7 kişinin bulunduğu minibüsteki Zeynep Doğan olay yerinde yaşamını yitirirken, 1’i ağır, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, gelen ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mıhlı sakinleri ise aynı kavşakta sayısız kaza olduğunu belirtip, sinyalizasyon sistemi kurulmasını istedi.
Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü
İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!
Taksim'de dilenci terörü! 12 yaşındaki kızı...
Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!
Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum