HABER

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2018 15:49 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy’den ilçe merkezine gelmekte olan Sabri Aksoy (48) yönetimindeki 17 TG 789 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Koç (44) idareindeki 10 FT 960 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy’den ilçe merkezine gelmekte olan Sabri Aksoy (48) yönetimindeki 17 TG 789 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Koç (44) idareindeki 10 FT 960 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Kazada sürücü Mustafa Koç ve beraberindeki Rıza Çamur (68) ile Sabri Aksoy yönetimindeki araçta bulunan Ünzüle Aksoy (68) yaralandı. Yaralılardan Rıza Çamur, Bayramiç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Mustafa Koç ile Üznüle Aksoy ise Bayramiç Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

1 / 6

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı
2 / 6

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı
3 / 6

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı
4 / 6

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı
5 / 6

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı
6 / 6

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Trabzon'a acil iniş yapan uçakta kimin olduğu ortaya çıktı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Son dakika! Çiftlik Bank yönetim kurulu üyesi yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selin Şekerci hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Çiftlik Bank'tan sonra kripto para üretimine de el atmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kreşte akıl almaz olay! 1.5 yaşındaki kız çocuğunu…

Kreşte akıl almaz olay! 1.5 yaşındaki kız çocuğunu…

Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı

Peynir bidonunda uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa’da kardeş kavgası: 1 ölü

Şanlıurfa’da kardeş kavgası: 1 ölü

Uyuşturucu taciri Çeşme’de yakalandı

Uyuşturucu taciri Çeşme’de yakalandı

2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

2 yaşındaki kızına göz kırpan kişiyi, taciz iddiasıyla dövdü

Kreşte dehşet! 1.5 yaşındaki kızlarını bu hale getirmişler!

Kreşte dehşet! 1.5 yaşındaki kızlarını bu hale getirmişler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.