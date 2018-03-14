Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilköy’den ilçe merkezine gelmekte olan Sabri Aksoy (48) yönetimindeki 17 TG 789 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Koç (44) idareindeki 10 FT 960 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Kazada sürücü Mustafa Koç ve beraberindeki Rıza Çamur (68) ile Sabri Aksoy yönetimindeki araçta bulunan Ünzüle Aksoy (68) yaralandı. Yaralılardan Rıza Çamur, Bayramiç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Mustafa Koç ile Üznüle Aksoy ise Bayramiç Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.