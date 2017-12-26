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Çanakkale'de Ukraynalı 3 insan taciri tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 26.12.2017 14:21 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sahil Güvenlik kamerası görüntüleri ÇANAKKALE (DHA) ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, Suriyeli 83 kaçak göçmenin yelkenli motoryatla yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ukrayna uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Ezine ilçesine bağlı Tavaklı iskelesi sahilinde dün saat 05.00'de, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ukrayna uyruklu I.P, V.S. ve I.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İnsan kaçakçısı 3 kişi, 11 metre uzunluğundaki ABD bayraklı 'Saraga' adlı yelkenli motoryatla Tavaklı sahilden aldığı 38'i erkek, 18'i kadın ve 27'si çocuk 83 kaçak göçmen ile birlikte yakalanmıştı. Kaçak göçmenler ifadelerinde, insan tacirlerinin kendilerini yelkenli motoryatla İtalya'ya götüreceklerini belirtmişti.

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