Çanakkale'de yılbaşı öncesi 1 ton kaçak şarap ele geçirildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde jandarma ekibinin bir eve yaptığı baskında, yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazır bekletilen 1 ton kaçak şarap ele geçirildi.
Yılbaşı öncesinde piyasaya kaçak içki sürülmesini önlemek üzere denetimlerini arttıran Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bayramiç ilçesine bağlı Zeytinli köyünde kaçak şarap üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Köyde yapılan aramada bir ev ve bahçesinde 1 ton kaçak şarap ele geçirildi. Kaçak üretilen şarabı yılbaşı öncesi piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
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