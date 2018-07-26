Çanakkale'de zeytinliklerde 40 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 40 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önlemek için kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Koyunevi köyü, Güldiken mevkiindeki zeytinlik alanlara operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen, yakalanarak Gülpınar Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
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