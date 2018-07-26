HABER

Çanakkale'de zeytinliklerde 40 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 40 kaçak göçmen yakalandı.

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 40 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri önlemek için kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Koyunevi köyü, Güldiken mevkiindeki zeytinlik alanlara operasyon düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen, yakalanarak Gülpınar Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

PARTNERYarışmadan kazandığını buraya yatırdıYarışmadan kazandığını buraya yatırdı
Rus turist denizde boğulduRus turist denizde boğuldu
Otomobil, akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölüOtomobil, akaryakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ uyarısı: 'Ya kilit vurun, ya bize devredin'

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

CHP'li 59 il başkanından ortak 'olağanüstü kurultay' açıklaması

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

SGK açıkladı! Emeklilerin fark ücretleri bugün yatıyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Osmaniye'de akılalmaz olay! İnternete bağlanamayınca pompalı tüfekle iş yeri bastı

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Genç kızın karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü! Tam 6 kilo

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Yeşil deniz kaplumbağası 48 günde Adana'da Mısır'a gitti

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Düğün günü yapılanlar damadı canından bezdirdi, çatıya çıktı

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Gemlik’te karaya vuran yunusu kestiler!

Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

Bayram için geliyorlardı... Gurbetçi aile kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.