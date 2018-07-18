Çanakkale’de zeytinlikte 48 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmaya hazırlanan 48 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önlemek için kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Koyunevi Köyü, Sokakağzı Koyu’ndaki zeytinlik alanlara operasyon düzenledi. Midilli Adası'na gitmek için hazırlık içinde olan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen, yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
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