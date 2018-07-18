HABER

Çanakkale’de zeytinlikte 48 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 12:14 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmaya hazırlanan 48 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale’de zeytinlikte 48 kaçak göçmen yakalandı

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçiş yapmaya hazırlanan 48 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişleri önlemek için kontrollerini sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Koyunevi Köyü, Sokakağzı Koyu’ndaki zeytinlik alanlara operasyon düzenledi. Midilli Adası'na gitmek için hazırlık içinde olan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen, yakalanarak İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık’taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Çanakkale’de zeytinlikte 48 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de zeytinlikte 48 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale’de zeytinlikte 48 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERCinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor! Cinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor!
PKK sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçtiPKK sığınağında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçti
Balkondan düşen genç, yaşam savaşını kaybettiBalkondan düşen genç, yaşam savaşını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.