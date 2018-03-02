Çanakkale’deki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Çanakkale ve İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 kişiden 1’i tutuklandı.

5 gün önce Çanakkale ve İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Genişletilen soruşturma çerçevesinde 5 kişi daha gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 4’ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı da adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şüpheli M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.