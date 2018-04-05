Canan Karatay o soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, 75. Yıl İlkokulu tarafından düzenlenen ‘Beslenme Dostu Okul’ sertifika törenine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kemik erimesine peynir yenilmesini önerisinde bulunarak, " En sağlıklı protein, en sağlıklı yağ ve en sağlıklı kalsiyum kaynağıdır. Peynir yiyen bir ülkede, peynirle beslenen kişilerde Osteoporoz (Kemik Erimesi) olmaz" dedi.
ÖĞRETMENİNİN ADI SORULUNCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kooperatifte 4’üncü sınıf öğrencisi Başak Ezdemir, Prof. Dr. Canan Karatay'a "İlkokulu hangi okulda, hangi şehirde okudunuz ve ilkokul öğretmeninizi hatırlıyor musunuz?" diye sordu. Soru üzerine kısa bir süre duraksayan Canan Karatay gözyaşlarına hâkim olamayarak, "İlkokulu Elazığ'da okudum. Atatürk İlkokulu mezunuyum. Öğretmenim de çok sevdiğim, nur içinde yatsın Kerim Köse'dir. Hiç insan öğretmeninin adını unutur mu? Beni ağlatmayın çocuklar, ben zaten duygusalım" dedi.
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