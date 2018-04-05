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Canan Karatay önerdi: İlaç yerine onu yiyin

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 21:13 | Son Güncelleme

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, “Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir (Ezine peyniri) hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum." dedi.

Ezine 75. Yıl İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Prof. Dr. Karatay, burada yaptığı konuşmada, Ezine peynirinin "şirden maya" ile yapılan en sağlıklı beyaz peynir olduğunu belirterek, tam yağlı Ezine peynirinin, kaya tuzuyla yapıldığını ve mayalanmasının doğal olduğunu ifade etti.

"TÜRK İNSANINI BESİNSİZ BIRAKTILAR"

Prof. Dr. Karatay, “Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor. Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır.” diye konuştu.

Konuşmasını tamamlamasının ardından öğrencilerle beraber Ezine peynirinin tadına bakan Karatay, vatandaşlara peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır. " dedi.

peynir

"PEYNİR YİYEN ÜLKEDE KEMİK ERİMESİ OLMAZ"

Prof. Dr. Karatay, peynir yiyen ülkede kemik erimesinin olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum. Kemik erimesini, diz ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyin. Peynir aynı zamanda bağışıklık sistemini, hazmı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer.”

Prof. Dr. Karatay, daha sonra Atatürk Anıtı ve Parkı'nda düzenlenen “Beslenme Dostu Okul” sertifika törenine katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Canan Karatay ezine peyniri Türkiye

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Manyak bu kadın yaaa.Şimdide peynircilere yürüyor.
doğru bir teşhis
Alacak para var mı diye soran yok onu yiyin bunu alın yavan ekmeğe döndük .
Kesinlikle hakli. Bu ne ya onu yeme bunu yeme resmen otla beslenin diyolar. Madem sagliksizdi neden 2 kusak oncesi demir gibiydi. Adamlarin ihtiyarlik halleri bile ayakta gecti. Simdi 60 dedimi beli bukuluyo milletin
şunu yeyin bunu yemeyin ne yiyeceğimizi şaşırdık valla
bu kadın ölürse biz ne yicezz şimdiden söylesin ölmeden önce :))
kilosu kaç para haberi varmı canan hanımın?Bu ülkede garibansan kemiklerin de erimeye mahkum kahrolası düzen...
ne yersen ye ama işlenmiş ürün yeme herşey bundan ibaret
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