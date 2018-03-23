Çan’da atık lastik yangını

Çanakkale’nin Çan ilçesinde boş bir araziye bırakılan yüzlerce atık lastik kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yakıldı.
Çan ilçesinde lastikçilerin hurda olarak boş alana attığı lastikler kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce yakıldı. Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen lastiklerden çıkan duman ve koku ilçe merkezinden de hissedildi.
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